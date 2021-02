Approvata la proposta di legge sulla disciplina “Cooperative di Comunità”.

Sono previste ipotesi di raccordo con gli Enti Locali, soprattutto nell’attuazione delle politiche attive del lavoro, forme di sostegno finanziario per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative stesse, agevolazioni IRAP nel caso siano anche cooperative sociali e incentivi all’occupazione, con un budget di 900mila euro per il triennio 2021-2023. La Regione interviene finanziariamente già in fase di costituzione oltre che di sviluppo a favore delle cooperative di comunità su diversi livelli, con forme di sostegno sia di parte corrente che in conto interessi, nonché con incentivi all’occupazione, con una dotazione complessiva nel triennio 2021-2023 di 900.000,00 euro.