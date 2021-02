Capena – Riapertura giardini pubblici

La decisione

Sono consentiti gli accessi ai giardini nel numero di persone che consentano il rispetto del distanziamento fra le persone (non appartenenti allo stesso nucleo familiare o congiunti) e che evitino l’assembramento dello spazio normalmente dedicato agli incontri. Previsto l’uso della mascherina. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (familiare o baby sitter), la quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze. Non sono ammessi assembramenti e comunque non più di due persone insieme, alla distanza di sicurezza, almeno che non siano dello stesso nucleo familiare o conviventi. Si consiglia una persona per panchina, almeno che non siano familiari.