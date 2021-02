Fonte Nuova – Piano Urbano Mobilità Sostenibile

Presentazione delle attività di I Fase del PUMS: redazione del Quadro conoscitivo

Venerdì 12 febbraio 2021, nella Sala Consiliare del Comune di Fonte Nuova, verranno presentati i risultati della Fase I del PUMS nell’ambito della quale è stato ricostruito il Quadro Conoscitivo della Mobilità del Comune di Fonte Nuova.

Gli argomenti che verranno affrontati riguardano prioritariamente i risultati dell’analisi dello stato di fatto dell’offerta di reti e servizi di trasporto, tesa a far emergere le criticità del sistema di mobilità attuale. In particolare, verrà presentato il modello di domanda/offerta del trasporto privato messo a punto sulla base delle indagini effettuate e verranno specificati i risultati del Processo di Partecipazione attivato mediante la pagina web del PUMS e il questionario on line condotto ai cittadini di Fonte Nuova.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito istituzionale e sui principali social network.