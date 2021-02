GUIDONIA – Cave, gli industriali del travertino contro l’ex grillina

Le dichiarazioni di Anna Checchi, della lista “Attiva Guidonia”, nel consiglio comunale di oggi – giovedì 11 febbraio – hanno scatenato la repentina reazione degli industriali attivi nel settore estrattivo.

Dopo aver accusato l’amministrazione pentastellata di non chiedere i tributi ai cavatori, l’ex grillina Anna Checchi si è scagliata proprio contro quest’ultimi.

Il nocciolo della questione ruota attorno al valore venale dei terreni adibiti all’estrazione per il calcolo dell’Imu: la “TreEsse Italia”, concessionaria per la riscossione dei tributi, chiede infatti 54,75 euro al metro quadro come deliberato nel consiglio comunale nel 2007, viceversa le imprese versano tributi per 7,82 euro al metro quadro come sancito dalla delibera di giunta del 2008.

Da qui deriva il credito da milioni di euro che la consigliera Checchi vorrebbe indietro dai cavatori.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Elisabetta Di Maddalena, rappresentante del “Centro per la valorizzazione del travertino romano”, che tramite una diretta sui social ha smentito tutte le accuse dell’ex grillina: “Il settore paga i tributi regolarmente nella somma che ritiene congrua, come descritto nella delibera di giunta, o ad esempio il fatto che nella richiesta della “TreEsse Italia” non si tenga conto di alcuni parametri, che invece sono stati indicati anche da sentenze recenti della Cassazione, che appunto specificano quali sono, secondo la norma, i parametri da tenere in considerazione, e la delibera a cui fa riferimento la concessionaria non ne tiene assolutamente conto”.