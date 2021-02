MONTORIO ROMANO – Stanziati 150mila euro per il manto stradale

L’amministrazione, capeggiata dal sindaco Domenico Di Bartolomeo, si dice soddisfatta per quanto fatto finora: è già partito un progetto di efficentamento energetico che prevede il cambio di tutti i punti luce; un modo per garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni che transitano all’interno del territorio comunale con l’ulteriore obiettivo di abbattere costi e consumi, favorendo inoltre una maggiore sostenibilità ambientale. Inoltre, sono già partite le installazioni delle prime telecamere lungo le vie del paese.

Con questi nuovi fondi, si parla di circa 150mila euro, l’amministrazione cercherà di attuare un lavoro di rifacimento e sistemazione del manto stradale dando priorità alle zone maggiormente danneggiate: in particolare subiranno dei lavori Piazzale dei Bersaglieri, un tratto di via Costa Prati, via Padre Agostino Fioravanti, un tratto di località Cogliavicolo, via Garibaldi e il tratto di via Roma da piazza Santa Maria delle Grazie fino all’ingresso di Piazza Risorgimento, via del Casalino e via delle Mole.

L’amministrazione ammette che questi fondi non saranno sufficienti per sistemare tutte le strade che richiedono un intervento, ma l’intenzione è quella di richiedere un ulteriore finanziamento per il completamento dei lavori.