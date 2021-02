Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato la riunione dell’assemblea consiliare in seduta ordinaria e in videoconferenza (https://tivoli.consiglicloud.it/), per lunedì 15 febbraio alle 9, con eventuale prosecuzione alla stessa ora venerdì 19 febbraio.

Argomento all’ordine del giorno è la discussione del documento unico di programmazione (Dup) 2021-2023.

I lavori consiliari potranno essere seguiti sul canale Youtube del Comune di Tivoli.