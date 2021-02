“Un Paese ci vuole”, quarantamila euro a San Polo

La Regione Lazio ha approvato lo scorrimento di graduatoria relativo alla seconda annualità dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”. Tra i 23 comuni della Provincia di Roma finanziati c’è San Polo dei Cavalieri, che ha ottenuto quarantamila euro per lavori di manutenzione straordinaria e valorizzazione del Parco pubblico in località “Frianilli”. Dopo la creazione del “Giardino Don Antonio Felici” nella pineta comunale e la riqualificazione del Parco di Santa Balbina, arriva così un nuovo intervento di rigenerazione di luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani. Esprime soddisfazione il Sindaco Paolo Salvatori: “Nonostante le generali difficoltà del periodo, negli ultimi mesi questa amministrazione ha inanellato una lunga serie di realizzazioni e questo finanziamento ci consentirà di centrare un ulteriore obiettivo che avevamo programmato.”