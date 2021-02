Covid-19, Indicazioni d’uso AIFA e Ministero della Salute per vaccino AstraZeneca

Tra le indicazioni, quella legata alla “verifica dello stato di salute e/o di patologia anche in occasione della seconda somministrazione”, per la quale, tra l’altro, deve essere previsto l’utilizzo dello stesso vaccino di AstraZeneca ricevuto con la prima dose, al fine di completare il ciclo di vaccinazione. L’Aifa, inoltre, “raccomanda che la seconda dose del vaccino AstraZeneca sia somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose”. Il vaccino AstraZeneca viene raccomandato, ad oggi, alle persone che hanno dai 18 e fino al compimento dei 55 anni in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all’infezione da Sars Cov 2.