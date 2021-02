Fiano Romano – Gaggi, con Motoxracing al Mondiale Superbike

Motori

Marco Gaggi disputerà il suo secondo mondiale in Superbike Supersport 300 e il Campionato Italiano di Velocità con la scuderia Motoxracing with S97 Racing, valente team di Fiano Romano. La stagione inizia con i test in programma al Misano World Circuit Marco Simoncelli nel weekend del 20 e 21 febbraio ed a Jerez de la Frontera in quello successivo. E’ ufficiale il ritorno al numero 93, che spiccherà sulla sua Yamaha R3, mentre si tratta di una conferma la presenza sulla sua tuta dei loghi del Comune di Fano e dell’Associazione Amici Senza Frontiere. La Federazione Motociclistica Italiana ha inoltre pubblicato il calendario dell’ ELF CIV, che porterà Marco Gaggi ad esordire il 17-18 aprile al Mugello per poi proseguire il 15-16 maggio e l’11-13 maggio a Misano, il 3-4 luglio ad Imola, il 23-24 luglio di nuovo a Misano ed il 28-29 al Mugello, sino a giungere all’appuntamento finale del 9-10 ottobre a Vallelunga. La stagione è anche composta dal Mondiale Superbike Supersport 300, il cui debutto è invece fissato per il fine settimana del 23-25 aprile ad Assen in Olanda e che procederà quindi il 7-9 maggio col Gran Premio di Estoril in Portogallo, il 21-23 maggio con Aragon in Spagna, l’11-13 giugno con Misano, il 3-5 settembre con Magny Cours in Francia, il 17-19 settembre con Barcellona ed il 24-26 settembre di Jerez de la Frontera in Spagna, per concludersi l’1-3 ottobre con Portimao in Portogallo.