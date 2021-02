Il mezzo

La Dott.ssa Rossetti ha portato a termine una lodevole iniziativa, ovvero quella di donare un mezzo spargisale per l’attività di Protezione Civile ai volontari dell’associazione Royal Wolf Rangers. – Un’idea esemplare per la sua valenza sociale, un pensiero per la sicurezza di tutta la nostra comunità, commenta l’amministrazione –