Monterotondo – “Break the Chain”, il falsh mob

L’evento

Per il nono anno consecutivo Monterotondo si unisce al movimento mondiale ONE BILLION RISING che mobilita oltre un miliardo di persone in 200 Paesi, unitə dall’energia del ballo per affermare una cultura del rispetto e della solidarietà come linfa vitale per una rivoluzione pacifica contro ogni violenza. L’appuntamento di quest’anno arriva dopo lunghi mesi in cui la pandemia ha radicalmente modificato le nostre vite, entrando nella quotidianità dei gesti e delle parole e costringendoci a 𝑟𝑖𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒 luoghi e modi della partecipazione pubblica, della socialità e della 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. Mesi in cui i corpi si sono smaterializzati – controllati e limitati – e la presenza fisica è diventata sinonimo di pericolo. Alla luce di ciò tornare in piazza è una piccola 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 con cui si vuole recuperare, nel pieno rispetto del distanziamento fisico, quella dimensione comunitaria che non ha mai abbandonato: il filo che ci unisce con potenza e che ci restituisce l’energia di combattere.

La pandemia dentro la pandemia è quella della violenza contro le donne: secondo le Nazioni Unite nei mesi di emergenza la media mondiale è stata di 137 femminicidi al giorno. In Italia alla fine dell’anno abbiamo contato 𝟏𝟑𝟏 𝐬𝐨𝐫𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐮𝐜𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐨 𝐞𝐱 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫. Di questi femminicidi 44 sono avvenuti durante gli 87 giorni di lockdown per l’emergenza coronavirus (9 marzo – 3 giugno 2020), il 75,9% del totale degli omicidi nello stesso periodo con una media di 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐮𝐜𝐜𝐢𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧o. Con il nuovo anno nulla è cambiato: solo negli ultimi 7 giorni 4 femminicidi. Un macigno umano e morale di cui tutti noi, donne e uomini, non possiamo non farci carico.

Dall’𝒂𝒑𝒑𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝑵𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒅𝒊 𝒎𝒆𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒄𝒊𝒐𝒑𝒆𝒓𝒐 dell’ 8𝒎𝒂𝒓𝒛𝒐

La pandemia ha reso evidente quello che il movimento femminista e transfemminista globale ha affermato negli ultimi anni con la pratica dello sciopero: non è possibile lottare efficacemente per aumentare il salario o per migliorare le condizioni contrattuali senza combattere la violenza maschile e di genere che pervade la società entrando in ogni luogo di lavoro.

I dati Istat mostrano che a essere colpiti dalla pandemia in termini di perdita del lavoro sono soprattutto le donne (a dicembre, 99mila su 101mila posti precari persi), che si sommano a quelli persi a causa di un doppio carico di lavoro divenuto del tutto ingestibile nel corso della pandemia.

L’8 marzo ci troveremo alla vigilia dello sblocco dei licenziamenti e nel pieno della definizione del Recovery Plan. Vogliamo un piano di ricostruzione femminista di trasformazione sociale: un salario minimo europeo e reddito di autodeterminazione, welfare universale e non familistico, permesso di soggiorno europeo non condizionato al lavoro e alla famiglia, diritto alla salute e all’autodeterminazione, priorità della salute ecosistemica rispetto ai profitti