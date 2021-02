Riparte domani e prosegue per tutti i sabati a Monterotondo scalo nel parcheggio coperto della stazione ferroviaria in via Martiri di via Fani con 140/150 banchi di usato rigatteria collezionismo attrezzi libri utensili abbigliamento scarpe accessori elettronica

dalle 7.00 alle 14.00 tel. 3246318453