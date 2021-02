Subiaco – Ondata di gelo in arrivo

I modelli previsionali dell’Agenzia di Protezione Civile regionale dimostrano possibile ondata di freddo a partire dalla giornata di oggi e per i prossimi giorni. Il Comune di Subiaco, in via precauzionale, ha provveduto ad attivare lo stato di preallerta meteorologica a tutte le strutture di protezione civile che insistono sul territorio. Attiva la Sala Operativa comunale di Protezione Civile per situazioni di emergenza, al numero 0774 523735. Predisposta salatura del manto stradale, compresi tratti del centro storico non raggiungibili da mezzi spargisale.