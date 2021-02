Tivoli – Servizi di assistenza

Servizi di assistenza alla persona: adottato lo schema del registro dei gestori per il distretto sanitario Rm 5.3

Il Comune di Tivoli ha adottato lo schema di avviso pubblico per la costituzione del registro dei gestori dei servizi di assistenza alla persona per gli utenti del distretto socio-sanitario Rm 5.3 di cui è capofila, e che comprende anche i Comuni di: Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco e Vicovaro.

L’avviso pubblico è rivolto ai gestori del settore dei servizi alla persona che intendano iscriversi all’albo, costituito da quattro sezioni in relazione ai destinatari del servizio: minori, persone con disabilità, anziani e persone in condizioni di grave disagio sociale. L’iscrizione consentirà alle persone interessate di selezionare in autonomia l’operatore che poi fornirà al cittadino il servizio che lo riguarda.

Possono iscriversi al registro distrettuale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sociali, le cooperative sociali, le imprese sociali, le fondazioni, le fondazioni di partecipazione e di comunità, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti ausiliari che si occupano di attività di prevenzione e riabilitazione degli alcolisti e tossicodipendenti, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese, altri soggetti privati non a scopo di lucro. Anche i Comuni del distretto potranno fare riferimento al registro per instaurare eventuali procedure di affidamento dei servizi, mantenendo più alto il loro standard qualitativo.

Il bando non prevede termini di scadenza e il registro viene aggiornato con cadenza trimestrale.

In questa prima fase costitutiva verranno prese in considerazione le domande che arriveranno entro sabato 6 marzo tramite la piattaforma https://tivoli.traspare.com/.

Il bando e la modulistica completa sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tivoli nella sezione “amministrazione trasparente” (https://trasparenza.strategicpa.it/comunetivoli).