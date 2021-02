Fiano Romano – Amazon fa ingresso in città

Fiano Romano ha attirato le attenzioni di uno tra più grandi colossi che dominano i mercati mondiali: fa ingresso in città Amazon, leader dell’e-commerce. Il Comune ha rilasciato alla società “P3 Logistic Parks srl” il permesso di costruire una struttura logistica di circa 60 mila metri quadri per conto dell’azienda statunitense.

Il Sindaco di Fiano Romano Ottorino Ferilli si dice soddisfatto di questo ingresso: “La struttura che sorgerà a Fiano – ha detto Ferilli – sarà senz’altro un volano per lo sviluppo dell’area commerciale della città, per il comparto del lavoro e l’indotto legato ad esso. Parliamo di un’eccellenza che renderà il nostro territorio appetibile e all’avanguardia, nodo strategico per un settore in continua evoluzione ma sempre nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, con dimensioni adeguate, senza alterare quella che è la nostra attitudine e morfologia. Desiderare nuove occasioni per Fiano è quanto mai necessario e doveroso in questo momento. Amazon, tra le altre cose, è una realtà nota per saper investire nella formazione dei giovani. Sul fronte della parità di genere ha lanciato da poco la terza edizione della borsa di studio ‘Women In Innovation’, e ha già dato possibilità a molti giovani italiani di ottenere borse di studio e realizzare progetti ambiziosi, offrendo anche opportunità d’impiego. È una realtà che investe e guarda al futuro”.

“La nostra Amministrazione”, ha continuato il primo cittadino, “segue da sempre le finalità che mettono il rispetto, il benessere e la crescita della persona al primo posto. Siamo, quindi, contenti che Fiano sia diventato un polo nevralgico d’attenzione. Anche per questo motivo ci stiamo impegnando a sostenere esercenti e artigiani, con interventi a lungo termine per una ripresa stabile dopo l’anno appena passato e che ha messo in ginocchio le realtà delle piccole comunità”.