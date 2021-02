Nasce Tivoli Partecipa, il gruppo politico in consiglio comunale conta su De Santis e Fidanza

Nasce Tivoli Partecipa, un nuovo gruppo politico di cui fanno parte i consiglieri comunali Alessandra Fidanza (eletta tra le file di Civica la Democrazia) e Nello De Santis (eletto nella lista Tivoli Progetto Comune).

“Già nel nome e nel simbolo i promotori abbiamo voluto rimarcare il nostro dna: la partecipazione dei cittadini per una crescita armonica e sostenibile della comunità. Del gruppo fanno parte, oltre ai consiglieri comunali Nello De Santis e Alessandra Fidanza, altri aderenti che hanno sottoscritto il manifesto politico dei valori ed il programma elettorale scelto dagli elettori nelle ultime elezioni. I due consiglieri, che hanno già federato i loro gruppi, continueranno a sostenere quel manifesto e quel programma nelle commissioni e nelle sedute del consiglio comunale”.

“Caratteristica fondante del gruppo è l’inclusività – proseguono -. Non è il momento della frammentazione. È invece il momento di unire le forze per confrontarsi, analizzare la realtà, proporre, cercando di rappresentare la società nel suo complesso. Nell’atto costitutivo ricordiamo come la politica debba essere rimessa al centro e che debba riprendersi il suo “primato”. Vediamo Tivoli ancora divisa, socialmente ed urbanisticamente e la sogniamo unita e solidale. Pensiamo sia giusto valorizzare il merito senza lasciare indietro nessuno, tenendo sempre presente che è centrale la dignità della persona. Ricordiamo i temi su cui Nello De Santis e Alessandra Fidanza hanno più volte sollecitato sindaco e consiglio comunale, chiedendo un cambio di passo: il bilancio e le politiche delle entrate; la scuola al centro cittadino; la mobilità ed i parcheggi; le modalità dei servizi offerti al cittadino; lo sfruttamento della risorsa termale; la progettazione di infrastrutture per unire i quartieri cittadini. Il gruppo costituito è aperto al confronto ed i promotori invitano coloro che condividono l’analisi e gli obiettivi dell’iniziativa ad aderire”.