GUIDONIA – Lite condominiale, pregiudicato accoltella i vicini

Dramma all’Albuccione. Giuseppe Braccini, 60 anni detto “Peppinella”, ferisce all’addome una coppia di 55enni italiani. Grave la donna, ma non sarebbe in pericolo di vita

A scatenare la violenza sarebbe stato un banale diverbio condominiale culminato a coltellate. Tragedia sfiorata oggi, domenica 14 febbraio, all’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio di una coppia. A finire in manette è stato Giuseppe Braccini, 60 anni, pregiudicato noto col soprannome di “Peppinella”, mentre i feriti sono un uomo e una donna italiani entrambi di 55 anni. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, il dramma si è consumato verso le ore 12 nel complesso di case popolari di Piazza Aldo Moro. Pare che Braccini abbia iniziato a discutere con la donna che abita insieme al compagno al piano di sopra. Il pregiudicato dalle parole è passato subito ai fatti e con un coltello da cucina si è avventato prima sulla 55enne poi sul convivente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tivoli che hanno bloccato “Peppinella”, mentre ambulanze del 118 hanno trasportato la coppia all’ospedale di Tivoli in codice rosso. L’uomo sarebbe ferito lievemente, mentre le condizioni della donna sono considerate gravi, essendo stata colpita con due fendenti all’addome, ma non in pericolo di vita.