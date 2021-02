La “Variante inglese” del virus arriva a Nord Est

La Variant of Concern, classificata come VOC 202012/01, è stata rintracciata nel campione di un ragazzo di Monterotondo, che lavora stabilmente a Roma. La mutazione del Covid avanza e sulla cartina di Roma e provincia si moltiplicano le spie d’allarme.

Quello del giovane eretino potrebbe non essere l’unico caso della nostra Asl, la Roma 5. Infatti l’azienda sanitaria ha segnalato casi sospetti di variante inglese in due scuole e aspetta i risultati del super-sequenzimetro dello Spallanzani. «Ma per avere i risultati occorrono tre giorni» racconta il direttore della Prevenzione locale, Alberto Perra.