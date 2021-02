Lavori infiniti sulla Nomentana, arriva Striscia la Notizia

Sono esasperati i residenti di Colleverde, Tor Lupara e le zone limitrofe per i lavori infiniti su via Nomentana. Da settimane raggiungere Roma e tornare sta diventando impossibile a causa dei lavori che sta realizzando la ditta Areti. Nei giorni scorsi dal consigliere provinciale Micol Grasselli erano arrivate rassicurazioni che sarebbero finiti entro fine febbraio, ma le proteste non accennano a placarsi.

Come da tradizione, si sveglieranno dal torpore vari consiglieri comunali (se non addirittura il sindaco in persona) che di norma non perdono occasione per presenziare negli eventi dove possono mostrare tutto lo splendore che li contraddistingue. (Ovviamente sono ironico, in realtà non splendono affatto).