È stata emessa un’ordinanza per chiudere al traffico veicolare, ad esclusione dei residenti, di VIA MONTI SABINI E VIA DI VALLAGATI, dalle ore 21 alle ore 9 di mattina, solamente per il periodo NOTTURNO per i giorni 13,14,15 febbraio 2021, a causa delle basse temperature previste e delle fuoriuscite di acqua verificate da Acea.