SANTA LUCIA – Allerta ghiaccio, sospesi i lavori su via Palombarese

In considerazione dell’attuale allerta meteo, per cui è prevista una considerevole diminuzione delle temperature e quindi la formazione di ghiaccio sulle strade del territorio da cui possono crearsi possibili situazioni di pericolo per il transito veicolare e pedonale, l’Amministrazione Comunale, in accordo con Acea Ato2, ha predisposto la sospensione dei lavori di rifacimento della rete idrica primaria sulla via Palombarese nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 Febbraio p.v., al fine di permettere il normale transito sulla via Palombarese e ridurre il transito veicolare nelle strade interne della località di Santa Lucia.

Si raccomanda, per le motivazioni sopra definite, di avere la massima prudenza e di evitare gli spostamenti non necessari nelle prime ore della mattina.

Si fa presente, inoltre, che è sempre in atto lo spargimento di sale sulle strade del territorio in collaborazione con la Protezione Civile.