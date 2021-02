E’ scontro sul “lockdown totale”

“Io – ha affermato Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute- ho fatto presente al ministro Speranza che per me è necessario attuare un cambio di rotta verso una strategia no-Covid basata su tre pilastri. Il primo è diminuire la diffusione del virus attraverso un lockdown, limitato nel tempo ma intensivo. Poi dobbiamo testare e tracciare, per non far sfuggire più il virus. La terza fase sarà la vaccinazione di massa, dato che ad aprile avremo i vaccini. Il ministro è in sintonia con me sul rigore delle misure. Il precedente presidente del Consiglio, assieme ad alcuni ministri, non era d’accordo nell’adottare queste misure”. E’ questo il primo “nodo” da sciogliere per il premier Mario Draghi, che già si deve scontrare con le dichiarazioni del un nuovo alleato di governo: Matteo Salvini, che ha dichiarato “Prima di terrorizzare gli italiani parli con Draghi”.