Con questa ordinanza è stata disposta la sospensione delle lezioni della scuola dell’infanzia sita in via valle dei corsi 36a dell’istituto comprensivo “sandro pertini”, per lavori di riparazione impianto di riscaldamento per la giornata del 16 febbraio 2021

Ordinanza-n-5-del-15022021-chiusura-via-valle-dei-corsi-signed (1)