Per sette anni erano andati d’amore e d’accordo e i risultati si sono visti: 4 Campionati vinti, Coppa Provinciale, Coppa Disciplina, la prima Squadra balzata dalla Seconda Categoria alla Promozione. Insomma, una favola calcistica rarissima nel panorama dilettantistico. Oggi la favola si è trasformata in una guerra legale tra i due soci ed artefici del “miracolo” della “Asd Setteville-Case Rosse”, l’associazione che dal 1972 si allena e gioca al campo sportivo “Cardinal Dell’Acqua” di via Carunchio a Case Rosse. Hanno infatti dato mandato ai rispettivi avvocati di sparare le cartucce migliori lo storico Presidente della Asd Mario Pacca e il Direttore generale Donato Olivieri.

