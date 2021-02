Prorogata la scadenza per il Servizio Civile Universale

Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: In considerazione dei numerosissimi contemporanei accessi alla piattaforma DOL, a meno di un’ora dalla prevista scadenza del bando, e delle migliaia di domande caricate a sistema ma non ancora presentate, il Dipartimento, per permettere a tutti i giovani interessati di candidarsi, proroga di 48 ore la scadenza del bando del 21 dicembre 2020.

Pertanto, sarà possibile presentare domanda fino alle ore 14:00 del 17 febbraio 2021.