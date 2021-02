Castel Madama – I Carabinieri a scuola contro il bullismo

Dopo un episodio di violenza tra ragazzi all’uscita da scuola, segnalato da un genitore, l’assessore all’istruzione del Comune Sara Beccaria, in accordo con le forze dell’ordine e la preside dell’istituto comprensivo di Castel Madama, ha organizzato degli incontri con gli alunni della scuola media. Lezione di vita con lo scopo di promuovere la cultura della legalità e del rispetto per comprendere la differenza tra scherzo e reato, fino ad arrivare alla definizione di bullismo. «Gli incontri – ha spiegato l’assessore Beccaria – hanno lo scopo di aiutare i ragazzi ad imparare a riflettere, a comunicare paure e dubbi agli adulti. Ma soprattutto a capire le conseguenze delle proprie azioni, crescere in modo consapevole e sentire che le istituzioni sono presenti». Un’iniziativa che nei prossimi mesi coinvolgerà tutte le classi della scuola media di Castel Madama. «Ringrazio l’Arma dei Carabinieri – ha detto l’assessore Beccaria – che ci ha aiutato e si è resa subito disponibile. Ringrazio anche la scuola ed i cittadini che con la loro attenzione mi hanno segnalato quanto era successo».