Castelnuovo di Porto – Complesso “Le Terrazze”, affidati al Comune 16 immobili

Oggi è una data storica per Castelnuovo di Porto . Dopo la battaglia legale avviata nel 2018 e la vittoria decretata dal Tar Lazio nel Gennaio 2020, si avvia a conclusione la controversia giudiziaria intrapresa da questa Amministrazione per porre fine al problema della manutenzione degli immobili del complesso Le Terrazze e della realizzazione delle opere di urbanizzazione rimaste incompiute.

Si tratta di un’ulteriore tappa del programma di riqualificazione del complesso Le Terrazze che ha preso corpo attraverso l’attuazione di una vecchia Convenzione risalente al 1997, che già prevedeva un passaggio di gestione del Complesso, ma a cui finora non era mai stato data esecutività. “Per riqualificazione intendiamo riparazione di infiltrazioni d’acqua negli stabili, malfunzionamenti degli impianti di acqua, luce e gas, di danni strutturali, di degrado, incuria, pericolo, mancanza di condizioni dignitose di vita e senso di frustrazione per tutti coloro che risiedono nel complesso – spiega il Consigliere Michele Incecchi, incaricato alla gestione del Compendio Le Terrazze -. Condizioni che finora sono state mitigate con una serie di Ordinanze Sindacali, emanate nei mesi scorsi, attraverso le quali l’Ufficio Tecnico di Castelnuovo di Porto è intervenuto per tamponare parzialmente le urgenze attraverso una serie di interventi di manutenzione che saranno computati in danno a Roma Capitale.