MENTANA – Arianna Plebani ha partecipato a tutte le riunioni del centrodestra

In merito all’articolo uscito su Tiburno settimanale oggi, si precisa che Arianna Plebani ha partecipato a tutte le riunioni del centrodestra che si sono svolte da maggio a dicembre scorso.

In più occasioni ha ribadito che bisognava parlare di contenuti, progetti e programmi, ma parlando solo di spartizione di poltrone e candidature a Sindaco comportando che il tavolo assumesse toni litigiosi ne ha preso le distanze, non avendo più interesse a partecipare. Volevano anche fargli firmare un accordo dove si parlava di sintonia programmatica dei tre partiti di centrodestra che non ha ritenuto di condividere visto che non si era ancora mai parlato di contenuti e programma. Inoltre specifico che la sua candidatura non è stata mai portata all’attenzione di quel tavolo in quanto per la Plebani era prioritario il programma e le persone per cui mancando tali condizioni non era sua volontà. In merito alla lista civica a Lei riconducibile Mentana nel Cuore è chiaro che sarà di supporto al suo progetto politico fermo restando che su ipotetiche illazioni in merito ad accordi di qualsivoglia genere o natura non ho dati neanche ipotetici. Allo stato attuale per la Consigliera sono prioritari solo programmi e contenuti e non le chiacchiere da bar dello sport.