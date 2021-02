MENTANA – La Lega e due civiche lanciano la candidatura di Eugenia Federici

La Lega per Salvini Premier, la Lista civica “Impegna per Mentana” e la lista civica “Ama Mentana” comunicano di aver individuato nella persona della dottoressa Eugenia Federici il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali.

La scelta è fondata sulla capacità e l’esperienza della persona, caratterizzata da profonda formazione personale e un percorso politico già maturato.

“Riteniamo necessario dare alla città un governo responsabile, concreto e capace. Per questo abbiamo scelto una persona preparata nel campo della pubblica amministrazione, con esperienze professionali di livello, già pronta ad avviare un percorso di rinnovamento ma al contempo senza improvvisazione alcuna”.

Auspichiamo che su questa proposta di buon senso e di buon governo, si trovi la convergenza delle energie migliori della Città per garantire stabilità e affidabilità per Mentana.

Costruiamo insieme una amministrazione libera, trasparente e responsabile.

(firmato Lega Salvini Premier, Impegno per Mentana, Ama Mentana)