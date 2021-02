La pulizia

Condividiamo dal profilo di APM le foto delle bonifiche delle discariche abusive presenti nel territorio. Alcune foto PRIMA / DOPO della nuova iniziativa APM.

Inoltre come annunciato dal Presidente Fabrizio Leonati, a breve prenderà il via il progetto “Io mi rifiuto”: una squadra di operai sarà addetta, in alcune giornate, esclusivamente alla rimozione dei rifiuti abbandonati.