Monterotondo – Parchi e giardini

I parchi di Monterotondo

Questa mattina una ditta specializzata ha effettuato manutenzioni straordinarie sui giochi presenti nel giardino “Peppino Impastato” in via B. Buozzi. Lo scivolo che era stato recintato non era riparabile, quindi è stato smontato e smaltito. Nei prossimi giorni verrà fatto un intervento di riparazione di piccoli danni presenti sui giochi del giardino Montegrappa e a giro saranno rivisti e mantenuti tutti. Discorso diverso sulle aree giochi presenti all’interno del Parco Arcobaleno e del Parco degli Eucalipti che debbono essere oggetto di una riqualificazione più profonda e di cui dobbiamo effettuare specifiche progettazioni, una della quale già in corso con la preziosa collaborazione di Folias, che ringrazio e di cui parleremo in maniera diffusa. In corso il progetto esecutivo del l’abbattimento barriere architettoniche del giardino Peppino Impastato. Reperito finanziamento per la realizzazione dell’ultima area gioco per il completamento del “parco inclusivo 0-6” tramite azienda partner e con la gestione della Rete libera Tana Libera Tutti che ringrazio di cuore.