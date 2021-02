SANITÀ – D’Amato: “a settembre 100 milioni di dosi di ReiThera, il vaccino Made in Italy”

L’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato è molto fiducioso riguardo al successo che potrebbe avere il vaccino anti-Covid19, completamente italiano e sul quale sono stati investiti 81 milioni di euro, alcuni dei quali messi a disposizione dalla Regione Lazio: “Noi crediamo che potrebbe essere disponibile a settembre con 100 milioni di dosi”.

Riguardo invece a quello che ci riserva il futuro, l’assessore alla sanità regionale crede che avremo a che fare con questo virus ancora per molto, nonostante il successo della campagna vaccinale nel Lazio, prima regione in Italia per numero di dosi somministrate agli over 80: “La campagna vaccinale non si concluderà con la singola o la doppia dose, si concluderà quando raggiungeremo l’immunizzazione di gregge. E’ facilmente prevedibile che anche i prossimi anni dovremmo fare vaccini anti-Covid”.