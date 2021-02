Tac a Villa Dante, il servizio potenziato con un macchinario di ultima generazione

Nel centro Ini di Villa Dante installata nuova Tac per un servizio d’eccellenza tra Tivoli e Guidonia Montecelio

Nuova Tac a Villa Dante, il centro diagnostico del Gruppo Ini a Guidonia Montecelio. Il macchinario entrerà in funzione lunedì 22 febbraio e garantirà elevatissimi standard di qualità. La nuova strumentazione è adatta ad ogni tipo di esame da quelli all’apparato muscolo scheletrico, al celebrale al toracico-addominale.

Il nuovo macchinario potenzia così il servizio di Villa Dante, convenzionato con le principali compagnie assicurative, in un momento in cui di Tac ce n’è davvero bisogno. Oltre alle patologie, che richiedono l’utilizzo della tomografia assiale computerizzata, come quelle legate all’apparato muscolo scheletrico piuttosto che all’apparato celebrale ed a quello toraco–addominale, anche molte persone guarite dal Covid-19 necessitano di indagini strumentali per le conseguenze lasciate dal Coronavirus.

Col passare dei mesi, durante questa pandemia, sono emersi i problemi legati a sintomatologie respiratorie anche nei pazienti negativizzati. Quindi, pur se ormai guariti dal Covid, molte persone continuano a soffrire di problemi legati ai polmoni e le indagini diagnostiche con la Tac sono importantissimi per seguire il decorso della patologia.

LA NUOVA TAC A VILLA DANTE

Villa Dante a Guidonia Montecelio, quindi, offre un servizio di altissimo livello senza problemi di prenotazione e senza code. “Nei centri del Gruppo Ini – spiega il Responsabile del Reparto di Diagnostica per Immagini di Villa Dante, Luigi Azzarri – offriamo un servizio diagnostico veloce ed affidabile fondamentale, peraltro, anche nella prevenzione oncologica, dove la tempistica e la qualità delle immagini è essenziale. Questa nuova Tac installata a Villa Dante, inoltre, è in grado di individuare anche le più piccole lesioni”.

VILLA DANTE

Al centro Ini di Villa Dante su via Roma, al Bivio di Guidonia a metà strada tra Guidonia e Tivoli, si può accedere contattando il numero verde gratuito 800 95 15 95.