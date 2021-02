CASTEL MADAMA – Operai simulano un furto dove stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione

I Carabinieri della Stazione di Tivoli hanno denunciato a piede libero due operai di Castel Madama per il furto perpetrato all’interno di uno studio di un noto commercialista di Tivoli.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia del professionista che, nella mattinata di ieri, dopo essere tornato presso il suo studio, aveva constatato di aver ricevuto la sgradita “visita” da parte di alcuni ladri che, indisturbati durante la sua assenza nel weekend, avevano scardinato una cassaforte asportandone il contenuto.

I militari intervenuti per il sopralluogo, però, hanno notato che qualcosa non quadrava; nello studio, infatti, erano in corso dei lavori di ristrutturazione e alcuni degli operai presenti, alla vista dei Carabinieri, si sono visibilmente innervositi. Le successive indagini e alcuni dettagli sulle modalità di effrazione della porta di ingresso, hanno convinto i militari che la scena del crimine era stata creata ad arte per sviare le indagini. A quel punto è bastato poco a convincere i due responsabili a confessare. Gli elementi raccolti erano tanti e tali da incastrarli e per loro, non c’è stato nulla da fare. Tra l’altro, a casa di uno dei due rei confessi, è stato anche rinvenuta parte della refurtiva che, quindi, è stata immediatamente restituita al commercialista. Per i due maldestri operai-ladri, invece, inizierà un procedimento penale per furto aggravato.