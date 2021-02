Guidonia – Apre il Centro Vaccinale della ASL Roma 5 nel complesso Italian Hospital Group

Inizia oggi la campagna di vaccinazione della Asl Roma 5 per gli under 55 all’interno del nuovo centro vaccinazioni anticovid19, anche conosciuto come “Centro Primula”, allestito in spazi esclusivi adiacenti al Centro Ambulatoriale Italian Hospital Group.

IHG, ferma sostenitrice della promozione per la campagna di vaccinazione, ha messo a disposizione la struttura a titolo completamente gratuito al fine di fornire un prezioso servizio al territorio. “La collaborazione tra la nostra azienda e la ASL Roma 5 durante le diverse fasi emergenziali, si è sempre dimostrata efficace – afferma il dott. Antonello Isabella, amministratore delegato del gruppo IHG– da principio con l’apertura della struttura per pazienti Covid19 positivi a marzo e a seguire con l’avvio della campagna di vaccinazione che ha previsto la copertura in tempi rapidissimi di quasi il 100% dei soggetti al momento vaccinabili. Questo è un ulteriore step che speriamo possa contribuire a chiudere questa fase pandemica con i migliori risultati”.