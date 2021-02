GUIDONIA – Lite condominiale, accoltella la vicina

Un banale diverbio condominiale culminato a coltellate. E’ accaduto ieri, martedì 16 febbraio, in una palazzina del complesso popolare di via di Campolimpido 35, a Villanova di Guidonia. La vittima è una donna di 46 anni, barista di professione, operata d’urgenza all’ospedale di Tivoli per una ferita all’addome e una sospetta lesione polmonare.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Tivoli che avrebbero già individuato l’autore dell’aggressione: si tratterebbe di un uomo che abita nello stesso palazzo della vittima resosi irreperibile dopo il fatto. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, tutto è accaduto poco dopo le 13 di ieri sulle scale della Palazzina F dove la 46enne abita con la famiglia. L’aggressore con un coltello l’ha colpita all’emitorace sinistro vicino al cuore e sarebbe stato bloccato dai vicini intervenuti in soccorso della vittima.

A quel punto è stato allertato il 112, ma nel frattempo la 46enne a bordo di una Smart ha raggiunto via Cialdini a Villanova dove abita il compagno che resosi conto della gravità della situazione ha chiesto l’intervento del 118. La barista è stata trasportata in ambulanza al “San Giovanni Evangelista” verso le ore 15 di ieri pomeriggio e i medici l’hanno immediatamente accompagnata in sala operatoria per l’intervento chirurgico: la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Nella giornata di oggi, mercoledì 17 febbraio, gli inquirenti contano di ascoltare la vittima per ricostruire la vicenda nei dettagli. Intanto continua la caccia all’uomo, l’aggressore ha le ore contate.

Vale la pena ricordare che domenica scorsa 14 febbraio i carabinieri avevano arrestato per tentato omicidio Giuseppe Braccini, 60 anni, pregiudicato noto col soprannome di “Peppinella”, dopo aver accoltellato due vicini di casa, una coppia di 55enni italiani, sempre al culmine di una lite condominiale. Il fatto si era consumato verso le ore 12 nel complesso di case popolari di Piazza Aldo Moro all’Albuccione. Pare che Braccini abbia iniziato a discutere con la donna che abita insieme al compagno al piano di sopra. Il pregiudicato dalle parole era passato subito ai fatti e con un coltello da cucina si è avventato prima sulla 55enne poi sul convivente. Trasportato all’ospedale di Tivoli, l’uomo – ferito lievemente al torace – era stato medicato, suturato e dimesso con una prognosi di dieci giorni, mentre la donna era stata trasportata al “Pertini” di Roma, essendo stata colpita con due fendenti all’addome, ma non in pericolo di vita.

In pronto soccorso era stato medicato anche Braccini per una contusione al ginocchio destro e una contusione frontale giudicate guaribili in tre giorni: il pregiudicato è a Rebibbia.