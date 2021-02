GUIDONIA – Politica, nasce la Lista Civica “L’Onda”

L’associazione del dottor Roberto Gagnoni pronta a scendere in campo alle elezioni amministrative del 2022

Dal Presidente dell’associazione “L’Onda” Roberto Gagnoni riceviamo e pubblichiamo:

“L’unione d’intenti e la volontà generale di superare lo stallo attuale, ha portato, il direttivo dell’associazione L’Onda, realtà radicata da tempo nel territorio, impegnata da anni nella realizzazione di tanti progetti culturali e sociali mirati al miglioramento dello stile di vita nella nostra città, di continuare non solo con il lavoro fin qui svolto, sul sociale e culturale, ma di potenziare anche il proprio impegno verso la realtà politica locale. Arrivando a coprire completamente tutte le problematiche del territorio, fotografando la realtà, e agire di conseguenza.

Durante i nostri incontri abbiamo individuato i temi da approfondire e ci siamo organizzati ad essi in base alle nostre competenze ed esperienze di vita ,di lavoro, associative, volontariato, arrivando a dare vita alla nuova Lista civica L’Onda per portare nella politica un aspetto innovativo, fatto di libertà, pensiero ed azione.

Le nostre motivazioni sono profonde, spontanee e sono cresciute, passo dopo passo, durante tutti gli incontri fatti in questi anni con i cittadini raccogliendone le esigenze e le problematiche del territorio. Abbiamo molte idee, tanti progetti da realizzare per migliorare la nostra città, da condividere sia con le persone che hanno già manifestato la voglia di unirsi a noi sia con le persone che in occasione dei vari incontri che organizzeremo, decideranno di venirci a conoscere, confrontarsi con noi, e unirsi a noi.

La nostra intenzione è quella di mettere a frutto l’esperienza che abbiamo vissuto sul territorio e che continua a riempirci di stimoli, aprendo il nostro gruppo a tutti i cittadini e cittadine che vogliano contribuire a dare nuova linfa vitale alla città, condividendo la nostra stessa propensione a realizzare una politica migliore e di lungo respiro.

Crediamo che l’evoluzione sia nella scelta civica che insista sul territorio libera da telecomandi, libera di scegliere, libera di operare e muoversi senza essere condizionata in modo negativo da imposizioni di dirigenza.

Non possiamo continuare a vivere di miraggi , ma costruire orizzonti, prospettive, progetti da realizzare, finalmente liberi, insieme, con progetti che vadano nella direzione di una ampia partecipazione dei concittadini, considerando che vanno posti al centro del progetto.

La lista civica L’Onda è la risposta concreta per ridare vitalità e sviluppo al territorio”.