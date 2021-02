Montelibretti – Due importanti finanziamenti regionali

Ulteriore slancio a Montelibretti

Da sempre ritengo e consideriamo il cimitero il luogo simbolo della comunità, in cui l’efficienza dei servizi ed il decoro debbono essere ai massimi livelli. Per questa ragione abbiamo, finalmente e per la prima volta, realizzato dei servizi igienici accessibili a tutti nella parte nuova del cimitero. Allo stesso tempo – continua il Sindaco Branciani – Abbiamo acquistato tutte le scale nuove per consentire alle persone di poter omaggiare i propri defunti in maniera più sicura e abbiamo installato tantissimi annaffiatoi con la novità delle gettoniere, per evitarne lo smarrimento.

Riguardo i finanziamenti, il primo, ammonta a €175,000, per la realizzazione, di un ascensore esternamente al municipio comunale che consentirà a tutti, indistintamente, di poter raggiungere tutti i piani del palazzo.

il secondo invece di circa €100.000, sarà destinato alla sicurezza stradale e alla riorganizzazione totale di tutta la viabilità e la mobilità nella frazione di Borgo Santa Maria, con una vera e propria rivoluzione soprattutto a favore di anziani e bambini, poiché collegherà in particolare il centro anziani, le scuole e la delegazione.