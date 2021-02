VOLLEY – Ufficiale il blocco delle retrocessioni per Serie B Maschile, B1 e B2 Femminile

La decisione è stata emanata dalla giunta federale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), a causa delle grandi difficoltà che le società stanno incontrando per disputare regolarmente questa stagione e anche a seguito del gran numero di rinvii che si stanno verificando a causa della presenza di casi covid all’interno delle varie squadre.

Non sarà quindi una stagione come le altre, l’unico obiettivo perseguibile per tutte le compagini sarà quello della promozione nella categoria superiore. Volley Team Monterotondo e Andrea Doria Tivoli possono dirsi già salve e quindi sicure di disputare, rispettivamente, i campionati di Serie B maschile e Serie B2 Femminile. Lo stesso congelamento i prevede anche per i campionati regionali di Serie C, che in previsione della loro ripartenza pianificano di annullare le eventuali retrocessioni in Serie D.

La FIPAV inoltre si pone l’obiettivo di sostenere l’attività delle società nella loro interezza, con l’intenzione di proporre al consiglio federale una nuova pianificazione strutturale dei campionati per il quadriennio 2021-2024