Diletta Leotta nel prossimo “cinepanettone” girato al Terminillo

Ancora mancano diversi mesi al Natale, ma già regista, comparse e pure gli attori sono impegnati sul set per il prossimo “cinepanettone” al Terminillo. A Campoforogna si stanno girando alcune scene del film in uscita nei prossimi mesi. Tra gli attori protagonisti ci sono Diletta Leotta, Christian De Sica e Massimo Boldi. Per questa edizione, alcune sequenze hanno come set la montagna reatina. Gli attori, quindi, alloggiano al Terminillo e ci rimarranno per i prossimi giorni. Le attenzioni dei media sono rivolte verso Diletta Leotta e sull’anello (quaranta milioni di euro) che il fidanzato: Can Yaman, attore turco ha regalato alla nota conduttrice. Can potrebbe addirittura aver chiesto a Diletta di sposarlo. Un aereo con striscione è apparso sui cieli di Roma: «Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can» si legge sullo striscione ma l’autenticità della dichiarazione non è ancora stata confermata.