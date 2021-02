Quando li ha visti correre verso di sé, ha ingranato la marcia per fuggire via ma con lo specchietto laterale ha colpito un agente facendolo rovinare sull’asfalto. Per questo la Polizia Municipale di Guidonia Montecelio sta cercando una Fiat Punto grigia che ieri pomeriggio, mercoledì 17 febbraio, ha investito un vigile urbano in via dell’Albuccione.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto poco dopo le ore 16 quando i residenti avevano segnalato al Comando vigili una rissa in corso all’interno del campo rom adiacente la scuola del quartiere. Per questo due pattuglie con 5 agenti si erano precipitate sul posto, ma di risse non ce n’era neppure l’ombra. Tuttavia i vigili hanno notato una Fiat Punto immettersi su via dell’Albuccione proveniente da una strada sterrata che costeggia il parco pubblico e conduce proprio all’interno del campo abusivo. Pare che l’auto viaggiasse a velocità sostenuta verso la via Tiburtina, quando all’intersezione con via Palmiro Togliatti abbia effettuato una brusca frenata per evitare un’altra vettura che svoltava a sinistra sempre su via dell’Albuccione. Una scena avvenuta sotto gli occhi degli agenti che sono subito accorsi per chiedere spiegazioni, ma il conducente è ripartito di scatto travolgendo il vigile rimasto contuso all’altezza del torace.

La Polizia municipale è alla ricerca dell’auto pirata della quale hanno alcune cifre della targa.