GUIDONIA – Lettera aperta ai comuni per richiedere il “Disability Manager”

Città prive di barriere architettoniche e con una rete di assistenza alle persone con disabilità: ma per raggiungere tutto questo serve un Disability Manager.

È questo il contenuta della lettera aperta inviata al Tiburno, dal presidente della Rete Italiana Disabili Domenico Sommella:

“Da molto tempo l’argomentazione del “Manager Disabilità” la porto avanti come Presidente dell’Associazione Nazionale “Rete Italiana Disabili”, nella mia città questa figura è una cosa che io cerco di spingere d’anni forse oggi, si sente maggiormente l’esigenza finalmente di portare all’utilizzo di questa figura al miglioramento della vita,in tantissime città europee ed italiane funziona benissimo da anni, purtroppo da noi soprattutto in Italia questa figura è partita in maniera lieve.

Ultimamente – Continua il presidente- sto vedendo sorgere sempre più comitati soprattutto comitati di quartiere che si occupano al posto di chi dovrebbe di una serie di discussione della città però purtroppo quello che credo sia fondamentale,è un cominciare a parlare di organizzazione-Penso che il modo migliore di comunicare è quello più semplice parlando in maniera più diretta e senza utilizzare quel linguaggio tecnico che ci allontanano dai tecnici rispetto a chi non mastica questa linguistica.”

Una figura che potrebbe portare ad un significativo miglioramento della qualità della vita dei cittadini con disabilita delle cittadine di Guidonia, Tivoli e limitrofi, come spiega Sommella:

“Secondo me è fondamentale cominciare finalmente e mi fa piacere cogliere questa opportunità in questo contesto che spero non si esaurisca che le istituzioni cittadine di Tivoli, Guidonia ed altri paesi limitrofi possano iniziare un cammino forte e veloce dato che l’approvazione del Manager della Disabilità è stata approvata dal consiglio comunale di Guidonia in data 11\2\2021, ora aspettiamo la persona addetta a questo scopo, una persona che mostra al sociale con informazioni precise e certe la vita di un disabile,e non un avvocato o altro.

Ora in questo momento il COVID19 è presente, sino ad oggi le associazioni hanno fatto e faranno il loro dovere verso gli anziani ed i disabili.

Ecco il Manager della Disabilità in questo caso avendo a disposizione un database potrà comunicare la data approssimativa e prenotarsi e innanzitutto vorrei dire che questo mio scritto è un punto provocatorio perche molto spesso si parla di Piano Eliminazione Barriere Archittoniche

ma, Guidonia non si è visto nulla di questa legge,si tenga presente che se non applicata vi è il commissariamento del comune stesso.”

“A Guidonia – Continua Domenico Sommella – negli ultimi anni non si è mai pensato a migliorare la vita di tutti,specialmente verso i disabili,con scelte momentanee e errate tipo l’urbanisica, invece di costruire legami, relazioni e comunità, abbiamo bisogno di spazi comuni nei quali riconoscersi e creare identità, perché una città può evolversi e può andare avanti soltanto se riacquista la propria dignità e speranza per il futuro,se ogni cittadino innanzitutto riacquista la sua identità rispecchiandosi in quelli che sono i valori portati avanti dal passato dai nostri predecessori da quello che hanno costruito loro e con il nostro supporto con quello possiamo aggiungere umanità ma soltanto se ci viene data la possibilità.”