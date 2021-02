Dalla “Direzione di Tronco di Fiano Romano” tablet e Lim per gli studenti

La scuola è completamente cambiata rispetto ai decenni precedenti riforme, nuove formule per gli esami e programmi innovativi hanno trasformato questo mondo. Il Covid, ha capovolto nuovamente il sistema scuola soprattutto con la DAD: la didattica a distanza, che molti docenti faticano a “digerire” dato che manca l’indispensabile contatto diretto con gli alunni. In ogni modo l’universo scuola è costretto a non fermarsi e proprio durante questa settimana sono stati donati 25 tablet per la didattica a distanza e una LIM all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terni. Gli autori dell’iniziativa sono Autostrade per l’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. “In questo periodo- ha affermato Salvatore Belcastro, direttore dei lavori della Direzione di Tronco di Fiano Romano- di emergenza, le giovani generazioni sono tra le più colpite dalla crisi: è indispensabile che tutti i livelli della società si mettano in gioco sostenendo il mondo della scuola”. Rammentiamo che la LIM o lavagna elettronica, è una superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla lavagna possono essere, perciò, digitalizzati grazie a un software di presentazione appositamente dedicato.