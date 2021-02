I cittadini del Lazio possono tirare un sospiro di sollievo: la loro regione resterà in zona gialla anche per la prossima settimana. I dati sono però al limite: l’indice RT attuale è infatti di 0,95; mentre la soglia fissata per l’ingresso in zona arancione è di RT pari a 1.

Oltre al Lazio, rimangono in zona gialla anche altre due regioni considerate “a rischio”: Lombardia e Piemonte; passano invece in zona arancione Campania, Emilia-Romagna e Molise. Ancora nessuna regione in zona bianca.