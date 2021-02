Il Consigliere Comunale di Capena Luciano Vecchiotti lascia il Pd e passa a Italia Viva

“Lieti di accogliere Luciano Vecchiotti nella comunità di Italia Viva della Provincia di Roma”. Lo dichiarano i Coordinatori Provinciali di IV Ileana Piazzoni e Luca Andreassi. “Consigliere Comunale di maggioranza a Capena, Vecchiotti dimostra quanto il progetto riformista di Italia Viva sia capace di fare rete sul territorio, coinvolgendo trasversalmente innovazione e tradizione politica”.

“Gli eventi nazionali mi spingono a lasciare il Partito Democratico per iniziare un nuovo percorso politico caratterizzato da coraggio, riformismo e fiducia nel futuro”. Queste le parole con cui Luciano Vecchiotti spiega la sua scelta. “In sede locale mi preme sottolineare che, la mia iscrizione a Italia Viva, non è un abbandono del ruolo assegnatomi dagli elettori, ribadendo che Il mio impegno all’interno del Consiglio Comunale sarà svolto in continuità con quello portato avanti fino ad oggi, con senso di responsabilità e con la voglia di promuovere iniziative per il bene del nostro territorio”. Ha concluso Vecchiotti.