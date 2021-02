MENTANA – Via ai lavori del palazzo incendiato con il Superbonus

A quattro anni di distanza dal terribile incendio, arriva un’ottima notizia per i condomini del palazzo di via Giolitti andato a fuoco il 17 marzo 2017. Infatti nei giorni scorsi sono partiti i lavori di ristrutturazione usufruendo del Superbonus del 110 per cento. Un primato a Mentana, perché si tratta del primo caso in cui si riesce a usufruire degli incentivi previsti dalla legge 17 giugno 2020 numero 77.

Era circa mezzogiorno e mezzo quando dalla palazzina si è iniziata a vedere uscire fuori una nube di fumo, prima nero e poi bianco. Puzza di bruciato, poi mezz’ora più tardi è arrivato lo scoppio. La palazzina è letteralmente saltata in aria, specialmente la casa di una 57enne morta carbonizzata.