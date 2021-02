Monte Livata: gestione operativa dei flussi nei giorni prefestivi e festivi. Nuove misure in vigore

Divieto di sosta per bus, eccetto quelli adibiti al trasporto pubblico, e agli autocaravan sul piazzale di Campo dell’Osso. Per tali veicoli, ai quali è concesso raggiungere Campo dell’Osso per le sole operazioni di imbarco/sbarco, si istituisce area di sosta riservata in zona Anello – Via della Bandita;