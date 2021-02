Subiaco – Celebrazioni Benedettine 2021 “Luce di Speranza, Luce di Rinascita”

Si terrà mercoledì 24 febbraio, alle ore 10, la videoconferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni Benedettine edizione 2021, rese contestuali all’attuale situazione pandemica.

Saranno presenti il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, di Subiaco Francesco Pelliccia e di Cassino Enzo Salera, insieme all’Abate di Montecassino Dom Donato Ogliari.

Nel corso dell’incontro sarà annunciato il programma 2021 delle celebrazioni in onore di San Benedetto Patrono d’Europa e le tappe che accoglieranno il cammino della fiaccola “Pro Pace et Europa Una”, sulla base dell’attuale situazione pandemica in corso.

