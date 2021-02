CASTELCHIODATO – A breve i lavori sulla strada provinciale

Dopo la petizione di novembre 2019 e i vari solleciti, nei giorni scorsi da Città Metropolitana ha rassicurato sull’avvio dei lavori di manutenzione di via del Pisciarello che diventa poi via di Castelchiodato. La provinciale 25/A – che porta a Monterotondo, all’autostrada, alla stazione ferroviaria e dunque a Roma. Responsabile della strada è la Città Metropolitana di Roma – l’ex Provincia – che gestisce i quattro chilometri che vanno dalla statua di Padre Pio proprio dentro la frazione fino a via Salaria.

Non è utilizzata solo dai residenti della frazione di Mentana, ma da tutti quelli del quadrante che va da Palombara Sabina a Montorio Romano, da Nerola a Monteflavio.

“La Città Metropolitana ha stanziato 80 mila euro – spiega Maurizio Petrocchi, presidente del comitato cittadino di Castelchiodato – e in questi giorni i tecnici mi hanno spiegato che i lavori dovevano già questa settimana, ma poiché la ditta esecutrice ha avuto problemi con lo stabilimento del conglomerato, probabilmente inizieranno la settimana prossima compatibilmente con le previsioni meteo. Questo è quanto emerso da una fitta serie di colloqui con l’ente gestore. Incrociamo le dita… oramai ci siamo, teniamo duro e tutti insieme vinceremo questa battaglia ringraziandovi uno ad uno tutti coloro che mi sostengono quotidianamente, tutti coloro che credono in me”.