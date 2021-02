Patrizia Carusi è il nuovo Segretario Generale della Lega Guidonia-Monterotondo dello Spi Cgil. Ieri, venerdì 19 febbraio, Patrizia Carusi è stata eletta dal Comitato Direttivo al vertice della locale Segreteria di cui faranno parte anche Roberto Salvatori, ex amministratore pubblico di Monterotondo, e Fabio Moltoni, già impegnato nell’attività di accoglienza presso gli uffici Spi Cgil della Città dell’Aria.

Per 41 anni dipendente del Comune di Guidonia Montecelio e funzionario responsabile dei Servizi Demografici, un’esperienza da Consigliere comunale nel Partito Democratico, Patrizia Carusi subentra nel ruolo di Segretario Generale della Lega Guidonia-Monterotondo dello Spi Cgil a Simonetta Felici, dirigente sindacale eletta responsabile dell’organizzazione della Segreteria Generale del Comprensorio diretta da Luigi Cocumazzo, ieri presente alla votazione tenutasi negli uffici di via Tiburtina a Villa Adriana. “Ringrazio chi mi ha votata – commenta Patrizia Carusi – ma in particolare Simonetta Felici e Luigi Cocumazzo per la fiducia riposta che intendo dimostrare di meritare”.

Gli uffici della Lega Guidonia-Monterotondo dello Spi Cgil si trovano in piazza della Repubblica a Villalba e in via Giacomo Motta 32 a Guidonia Centro, in via Bruno Buozzi 31 a Monterotondo e sono aperti a tutti i cittadini per i servizi di Assistenza sindacale e legale, fiscale e previdenziale.